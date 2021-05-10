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Маас призвал Россию вернуться к диалогу с ЕС

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 14:35
Маас призвал Россию вернуться к диалогу с ЕС Фото: глава МИД Германии Хайко Маас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Российскую Федерацию отказаться от конфронтационного курса с ЕС. Он заявил о готовности к диалогу.

Об этом пишет DW.

Такое заявление Маас сделал перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Мы готовы к диалогу и настало время, чтобы Москва вернулась к диалогу", - сказал глава немецкой дипломатии.

В то же время, по мнению Мааса, в Евросоюзе не должны отклоняться от своего пути защиты прав человека, в том числе в России".

В качестве примера дальнейшей конфронтации со стороны Москвы министр указал на введенный Россией запрет въезда для восьмерых граждан ЕС, в том числе председателя Европарламента Давида Сассоли и вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой.

Ранее Маас приветствовал объявленный Россией отвод войск от границ с Украиной. В то же время он призвал снять ограничения на судоходство в Черном море.

Напомним Маас также заявил, что с перспективой деэскалации на российско-украинской границе перед нормандским саммитом стоит задача вернуться к вопросам реализации минских соглашений.

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