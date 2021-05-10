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Маас закликав Росію повернутися до діалогу з ЄС

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 14:35
Маас закликав Росію повернутися до діалогу з ЄС Фото: глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Російську Федерацію відмовитися від конфронтаційного курсу з ЄС. Він заявив про готовність до діалогу.

Про це пише DW.

Таку заяву Маас зробив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

"Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу", - сказав глава німецької дипломатії.

Водночас, на думку Мааса, в Евросоюзі не повинні відхилятися від "свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії".

Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією заборону в'їзду для вісьмох громадян ЄС, у тому числі голови Європарламенту Давіда Сассолі та віцепрезидента Єврокомісії Вери Юрової.

Раніше Маас привітав оголошене Росією відведення військ від кордонів з Україною. Водночас він закликав зняти обмеження на судноплавство в Чорному морі.

Нагадаємо Маас також заявив, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед нормандським самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації мінських угод.

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