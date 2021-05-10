Маас закликав Росію повернутися до діалогу з ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Російську Федерацію відмовитися від конфронтаційного курсу з ЄС. Він заявив про готовність до діалогу.

Про це пише DW .

Таку заяву Маас зробив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

"Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу", - сказав глава німецької дипломатії.

Водночас, на думку Мааса, в Евросоюзі не повинні відхилятися від "свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії".

Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією заборону в'їзду для вісьмох громадян ЄС, у тому числі голови Європарламенту Давіда Сассолі та віцепрезидента Єврокомісії Вери Юрової.