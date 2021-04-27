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Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 21:05
Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі Фото: глава МЗС Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав оголошене Росією відведення військ від кордонів з Україною. Водночас він закликав зняти обмеження на судноплавство в Чорному морі.

Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком, пише DW.

Маас переконаний, що за словами РФ про відведення військ мають швидко слідувати дії. Також він закликав до дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ ФРН переконаний, що вирішувати проблеми потрібно через діалог.

У свою чергу, Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародне співтовариство та Німеччину в намаганнях досягти миру. Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.

Раніше Маас заявив, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед нормандським самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації мінських угод.

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