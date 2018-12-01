Маас предложил усилить контроль над вооружением

Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Глава МИД Германии призвал приобщить Китай к процессу разоружения

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал усилить глобальный контроль над вооружением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам главы МИД Германии, страны должны сделать все возможное, чтобы не допустить глобального вооружения.

"Наши правила должны идти в ногу с разработкой новых видов вооружений... Мы должны делать все, чтобы остановить тенденции глобального вооружения", - заявил Маас.

Отмечается, что речь идет о системах вооружений, "которые способны убивать без всякого контроля со стороны человека".

"Космические вооружения или гиперзвуковые ракеты могут показаться научной фантастикой, однако если заблаговременно не принять меры, то научная фантастика скоро превратится в смертельную реальность", - подчеркнул министр.

Кроме того, Маас призвал изменить политику разоружения, а также привлечь к ней Китай.

"Ныне действующие правила имеют пробелы. Например, Китай может вооружаться практически бесконтрольно", - отметил Маас.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что намерен обратиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) с призывом избежать выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), потому что Российская Федерация нарушает его и не предоставляет отчетов.