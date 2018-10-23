ФРГ намерена призвать НАТО способствовать сохранению договора о РСМД

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Берлин готов использовать для сохранения договора все доступные дипломатические средства

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен обратиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) с призывом избежать выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом Маас заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава германского МИД считает, что затрагивающее "жизненно важные интересы Европы" соглашение необходимо поставить "во главу повестки дня НАТО".

Он подчеркнул, что Берлин намерен использовать для сохранения договора все доступные дипломатические средства - в том числе "воздействие на Россию".

"Мы не готовы запускать новую гонку вооружений", - подчеркнул Маас.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что Российская Федерация нарушает его и не предоставляет отчетов.

Трамп также считает, что Китай должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как он тоже производит вооружения этого типа.