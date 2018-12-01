Маас запропонував посилити контроль над озброєнням

Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Глава МЗС Німеччини закликав долучити Китай до процесу роззброєння

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав посилити глобальний контроль над озброєнням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами глави МЗС Німеччини, країни повинні зробити все можливе, щоб не допустити глобального озброєння.

"Наші правила повинні йти в ногу з розробкою нових видів озброєнь… Ми повинні робити все, щоб зупинити тенденції глобального озброєння", - заявив Маас.

Зазначається, що мова йде про системи озброєнь, "які здатні вбивати без жодного контролю з боку людини".

"Космічні озброєння або гіперзвукові ракети можуть здатися науковою фантастикою, проте якщо завчасно не вжити заходів, то наукова фантастика скоро перетвориться на смертельну реальність", - наголосив міністр.

Крім того, Маас закликав змінити політику роззброєння, а також залучити до неї Китай.

"Нині чинні правила мають прогалини. Наприклад, Китай може озброюватися практично безконтрольно", - зазначив Маас.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що має намір звернутися до Північноатлантичного альянсу (НАТО) із закликом уникнути виходу США з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.