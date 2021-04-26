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Маас: потрібно реалізувати "Мінськ", інакше конфлікт на Донбасі стане замороженим

Новость на русском → Берлін, Понеділок 26 квітня 2021 22:06
Маас: потрібно реалізувати "Мінськ", інакше конфлікт на Донбасі стане замороженим Фото: міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdsaar)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед нормандським самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації мінських угод. Інакше, на його думку, Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

Про це Маас заявив під час онлайн-дискусії Atlantic Talk на тему "100 днів президента Джо Байдена".

"Нормандський формат і мінський процес знаходяться в критичній точці, і зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там якийсь рух, чи можуть мінські угоди взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це означатиме, що ми маємо справу із замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити", - заявив глава МЗС Німеччини.

На його думку, робота в нормандському форматі і мінському процесі не знаходиться на" нульовій позначці", оскільки є домовленість про режим припинення вогню, хоча він чим далі, тим більше порушується.

Маас зазначив, що саме та складна ситуація, з якою всі зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках нормандського формату і мінського процесу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що мінський процес повинен служити цілям сьогодення, а не минулого.

"Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.

Крім того, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що президент Росії Володимир Путін пропозицією Зеленському вести переговори з "ЛДНР" фактично визнав їх і вивів Росію з мінських угод.

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