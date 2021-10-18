Маас назвал Лукашенко главным белорусским контрабандистом

В частности, Маас призвал ввести санкции против авиакомпаний, которые позволяют Беларуси переправлять беженцев к границам Евросоюз.

"Мы сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства. Лукашенко - не что иное, как шеф государственной сети контрабандистов", - заявил он.

Немецкие СМИ отмечают, что европейские компании арендуют самолеты или оказывают техническую поддержку белорусской "Белавиа". Одним из крупнейших центров перевалки таких самолетов является Ирландия. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени уже дал понять, что санкции не должны быть направлены против текущих контрактов между авиакомпаниями и Беларусью.

Предполагается, что ЕС может наложить санкции на будущую сдачу самолетов машин в лизинг "Белавиа".