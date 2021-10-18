Маас назвав Лукашенка головним білоруським контрабандистом

Зокрема, Маас закликав ввести санкції проти авіакомпаній, які дозволяють Білорусі переправляти біженців до кордонів Євросоюзу.

"Ми стикаємося з тим, що Лукашенко використовує біженців як інструмент тиску на європейські держави. Лукашенко - не що інше, як шеф Державної мережі контрабандистів", - заявив він.

Німецькі ЗМІ відзначають, що європейські компанії орендують літаки або надають технічну підтримку білоруській "Бєлавіа". Одним з найбільших центрів перевалки таких літаків є Ірландія. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені вже дав зрозуміти, що санкції не повинні бути спрямовані проти поточних контрактів між авіакомпаніями і Білоруссю.

Передбачається, що ЄС може накласти санкції на майбутню здачу літаків машин в лізинг "Бєлавіа".