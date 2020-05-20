Маас напомнил Лаврову о необходимости выполнения минских соглашений Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора Маас акцентировал на необходимости выполнения минских соглашений Россией для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине.

Отмечается, что телефонный разговор между главами МИД Германии и России состоялся вчера, 19 мая.

"Я четко объяснил, что сотрудничество России как стороны в реализации минских договоренностей срочно необходимо, чтобы Россия и Украина смогли достичь прогресса в выполнении решений саммита в нормандской формате", - приводят слова Мааса в посольстве.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. На прошлой неделе там прошли переговоры с участием замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. При этом Украина готова к любому формату переговоров, который поможет завершить войну на Донбассе.