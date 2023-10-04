Мʼясопереробне підприємство з Київської області залучило 15 млн доларів інвестиції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

До повномасштабного вторгнення РФ компанія займалась експортом у країни Близького Сходу великої рогатої худоби живою вагою. Однак через блокування українських портів працювати так було неможливо. Тому вирішили змінити профіль і з вирощування худоби перейшли до виробництва заморожених напівфабрикатів і їх експорту.

"Хочу подякувати нашим інвестором, які повірили в нас і дали можливість відкрити це підприємство заново. Це важливо, адже крім того, що наші друзі організували постачання експорту продовольства під час війни, вони також зрозуміли, що потрібно постачання готової продукції, і створювати додану вартість", - зазначив директор компанії Ігор Тютюшкін.

Розширення потужностей додатково відкриває 300 нових робочих місць. Крім того, такий кейс свідчить про те, що, попри війну світ зацікавлений вкладати кошти в Україну навіть тепер, вважає перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

"Ми хочем, щоб ті системи контролю, які в нас працюють були такими, що визнаються світом і продукція українська вітається на міжнародних ринках. Я впевнений, що це процес, який вже не зупинити. Коли будуть постійно створюватись нові і нові українські підприємства, які стануть символом якості", - додав Висоцький.

ТОВ "МП Агроторговий дім" спеціалізується на забої та обвалюванні телятини та яловичини з відповідністю сертифікатам HACCP та HALAL. Їх продукцію високо цінують мусульманські громади України, особливо бійці-мусульмани, які воюють на фронті.

"Для Криму, для кримських татар це важливо. Зараз в українській армії ми бачимо процес кристалізації української політичної нації, коли етнічні українці, євреї, узбеки, кримські татари, чеченці, інгуші - всі взяли зброю і захищають Україну. Дуже багато мусульман і вони однаково з усіма мужньо захищають нашу країну. В них є певні побажання щодо харчі і тут підприємство здійснило дуже потужний крок", - наголосив голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

На підприємстві утримується власне поголів'я великої рогатої худоби (15 тис. голів). М’ясо телятини та яловичини доступне як охолоджене, так і заморожене.