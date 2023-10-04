Мясоперерабатывающее предприятие из Киевской области привлекло 15 млн долларов инвестиции

До полномасштабного вторжения в РФ компания занималась экспортом в страны Ближнего Востока крупного рогатого скота живым весом. Однако из-за блокирования украинских портов работать так было невозможно. Поэтому решили сменить профиль и по выращиванию скота перешли к производству замороженных полуфабрикатов и их экспорту.

"Хочу поблагодарить наших инвесторов, которые поверили в нас и дали возможность открыть это предприятие заново. Это важно, ведь кроме того, что наши друзья организовали поставки экспорта продовольствия во время войны, они также поняли, что нужно поставки готовой продукции, и создавать добавленную стоимость", - отметил директор компании Игорь Тютюшкин.

Расширение мощностей дополнительно открывает 300 новых рабочих мест. Кроме того, такой кейс свидетельствует о том, что, несмотря на войну, мир заинтересован вкладывать средства в Украину даже теперь, считает первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

"Мы хотим, чтобы те системы контроля, которые у нас работают, были признаваемыми миром и продукция украинская приветствуется на международных рынках. Я уверен, что это процесс, который уже не остановить. Когда будут постоянно создаваться новые и новые украинские предприятия, которые станут символом качества", - добавил Высоцкий.

ООО "МП Агроторговый дом" специализируется на забое и обрушении телятины и говядины с соответствием сертификатам HACCP и HALAL. Их продукцию высоко ценят мусульманские общины Украины, особенно бойцы-мусульмане, воюющие на фронте.

"Для Крыма, для крымских татар это важно. Сейчас в украинской армии мы видим процесс кристаллизации украинской политической нации, когда этнические украинцы, евреи, узбеки, крымские татары, чеченцы, ингуши - все взяли оружие и защищают Украину. Очень много мусульман и они все равно со всеми мужественно защищают нашу страну. У них есть определенные пожелания в отношении продуктов питания и здесь предприятие сделало очень мощный шаг", - подчеркнул глава Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На предприятии содержится собственное поголовье крупного рогатого скота (15 тыс. голов). Мясо телятины и говядины доступно как охлажденное, так и замороженное.