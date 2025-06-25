Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", військовослужбовці 1-го батальйону 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ готували навмисні підпали власних позицій.

За словами джерел "АТЕШ" серед самих окупантів, це спроба тиску на командування. Підпалами військові намагаються зірвати виконання бойових завдань та уникнути участі в безглуздих "м’ясних штурмах".

У русі повідомляють, що незадоволення в підрозділі досягло критичної точки. Особливе обурення викликає поведінка командира бригади Едуарда Шандури, який, за словами самих солдатів, "кидає людей на смерть заради власної кар’єри".

Також у "АТЕШ" нагадують про інші скандали у бригаді, зокрема - про командира з позивним "Скіф", який систематично бив підлеглих.

Попри це, він отримав підвищення в Генеральний штаб РФ, що викликало додаткове обурення серед особового складу.