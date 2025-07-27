"М’ясні" штурми не допомогли: до чого вдались росіяни під Вовчанськом

Російські окупанти продовжують штурми у Вовчанську, однак через ефективну роботу українських захисників не можуть просунутися. Наразі ж ворог також застосовує тактику випаленої землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера 57 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Кості Гордієнка з позивним "Історик" в ефірі телемарафону.
Військовий зауважив, що російська окупаційна армія продовжує штурмові дії в місті Вовчанськ та його околицях, використовуючи широкий спектр засобів ураження.
"Насамперед йдеться про ствольну та реактивну артилерію, дрони на оптоволокні. Ми контролюємо логістичні шляхи ворога і він не може переміщуватися тут на бронетехніці, оскільки вона одразу вражається", - пояснив він.
За його словами, для переміщення окупанти використовують легку мототехніку та багі, ворог абсолютно не береже свій особовий склад.
"У самому Вовчанську 57 бригада контролює більшу частину міста, навіть північну частину, тобто за річкою Вовча. Ворог тут використовує тактику випаленої землі. Тобто систематично знищує приміщення, щоб особовий склад не міг ховатися. Але ворогу загалом тут не вдається просунутися завдяки грамотно організованій обороні", - зазначив офіцер.
За його словами, тактика ворога залишається незмінною у Вовчанську з травня 2024 року: "м’ясні" штурми малими піхотними групами та накопичення.
"Проте завдяки нашій розвідці та операторам дронів ворогу не вдається накопичити достатньо особового складу, щоб здійснювати прориви. Тим більше не йдеться про форсування річки Вовча", - підсумував офіцер 57 ОМБр.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали майже тисячу осіб.
Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ оновив карти щодо ситуації на всіх напрямках фронту в Україні.
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