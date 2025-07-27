"М’ясні" штурми не допомогли: до чого вдались росіяни під Вовчанськом

Російські окупанти продовжують штурми у Вовчанську, однак через ефективну роботу українських захисників не можуть просунутися. Наразі ж ворог також застосовує тактику випаленої землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера 57 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Кості Гордієнка з позивним "Історик" в ефірі телемарафону.

Військовий зауважив, що російська окупаційна армія продовжує штурмові дії в місті Вовчанськ та його околицях, використовуючи широкий спектр засобів ураження.

"Насамперед йдеться про ствольну та реактивну артилерію, дрони на оптоволокні. Ми контролюємо логістичні шляхи ворога і він не може переміщуватися тут на бронетехніці, оскільки вона одразу вражається", - пояснив він.

За його словами, для переміщення окупанти використовують легку мототехніку та багі, ворог абсолютно не береже свій особовий склад.

"У самому Вовчанську 57 бригада контролює більшу частину міста, навіть північну частину, тобто за річкою Вовча. Ворог тут використовує тактику випаленої землі. Тобто систематично знищує приміщення, щоб особовий склад не міг ховатися. Але ворогу загалом тут не вдається просунутися завдяки грамотно організованій обороні", - зазначив офіцер.

За його словами, тактика ворога залишається незмінною у Вовчанську з травня 2024 року: "м’ясні" штурми малими піхотними групами та накопичення.

"Проте завдяки нашій розвідці та операторам дронів ворогу не вдається накопичити достатньо особового складу, щоб здійснювати прориви. Тим більше не йдеться про форсування річки Вовча", - підсумував офіцер 57 ОМБр.