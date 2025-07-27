"Мясные" штурмы не помогли: к чему прибегли россияне под Волчанском

Российские оккупанты продолжают штурмы в Волчанске, однако из-за эффективной работы украинских защитников не могут продвинуться. Сейчас же враг также применяет тактику выжженной земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера 57 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко с позывным "Историк" в эфире телемарафона.

Военный отметил, что российская оккупационная армия продолжает штурмовые действия в городе Волчанск и его окрестностях, используя широкий спектр средств поражения.

"Прежде всего речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, дронах на оптоволокне. Мы контролируем логистические пути врага и он не может перемещаться здесь на бронетехнике, поскольку она сразу поражается", - пояснил он.

По его словам, для перемещения оккупанты используют легкую мототехнику и багги, враг совершенно не бережет свой личный состав.

"В самом Волчанске 57 бригада контролирует большую часть города, даже северную часть, то есть за рекой Волчья. Враг здесь использует тактику выжженной земли. То есть систематически уничтожает помещения, чтобы личный состав не мог прятаться. Но врагу в целом здесь не удается продвинуться благодаря грамотно организованной обороне", - отметил офицер.

По его словам, тактика врага остается неизменной в Волчанске с мая 2024 года: "мясные" штурмы малыми пехотными группами и накопления.

"Однако благодаря нашей разведке и операторам дронов врагу не удается накопить достаточно личного состава, чтобы осуществлять прорывы. Тем более речь не идет о форсировании реки Волчья", - подытожил офицер 57 ОМБр.