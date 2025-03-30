У М'янмі після потужного землетрусу стався новий підземний поштовх

Геологічна служба США заявляє, що афтершок магнітудою 5,1 стався у містечку Маттар, за 28 кілометрів на північний захід від Мандалая, де був зафіксований перший землетрус.

Зазначається, що новий підземний поштовх був зафіксований у неділю, 30 березня. За даними Associated Press, не було жодних повідомлень про нові пошкодження.

Оновлені дані свідчать, що кількість жертв руйнівного землетрусу у М'янмі зросла до 1700 осіб. Близько 3400 людей отримали поранення і ще близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Очікується, що це не остаточні цифри, а кількість загиблих зросте.