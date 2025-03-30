У М'янмі після потужного землетрусу стався новий підземний поштовх

У М'янмі зафіксували новий землетрус магнітудою 5,1 бала. Він стався за кілька днів після руйнівного підземного поштовху, внаслідок якого загинули понад 1700 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Геологічна служба США заявляє, що афтершок магнітудою 5,1 стався у містечку Маттар, за 28 кілометрів на північний захід від Мандалая, де був зафіксований перший землетрус.
Зазначається, що новий підземний поштовх був зафіксований у неділю, 30 березня. За даними Associated Press, не було жодних повідомлень про нові пошкодження.
Оновлені дані свідчать, що кількість жертв руйнівного землетрусу у М'янмі зросла до 1700 осіб. Близько 3400 людей отримали поранення і ще близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.
Очікується, що це не остаточні цифри, а кількість загиблих зросте.
Нагадаємо, у п'ятницю, 28 березня, М'янму сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,7 бала. Поштовх також відчули у Таїланді, Китаї, Індії та інших країнах регіону.
Землетрус викликав масштабні руйнування у М'янмі та інших країнах. Як прогнозували в геологічній службі США, кількість загиблих може перевищувати тисячу осіб, але, як відомо, кількість жертв вже перевищило 1700.
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