В Мьянме после мощного землетрясения произошел новый подземный толчок

В Мьянме зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,1 балла. Оно произошло через несколько дней после разрушительного подземного толчка, в результате которого погибли более 1700 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Геологическая служба США заявляет, что афтершок магнитудой 5,1 произошел в городке Маттар, в 28 километрах к северо-западу от Мандалая, где было зафиксировано первое землетрясение.
Отмечается, что новый подземный толчок был зафиксирован в воскресенье, 30 марта. По данным Associated Press, не было никаких сообщений о новых повреждениях.
Обновленные данные свидетельствуют, что количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек. Около 3400 человек получили ранения и еще около 300 человек считаются пропавшими без вести.
Ожидается, что это не окончательные цифры, а количество погибших возрастет.
Напомним, в пятницу, 28 марта, Мьянму всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Толчок также почувствовали в Таиланде, Китае, Индии и других странах региона.
Землетрясение вызвало масштабные разрушения в Мьянме и других странах. Как прогнозировали в геологической службе США, количество погибших может превышать тысячу человек, но, как известно, количество жертв уже превысило 1700.
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