"М'яч на боці Путіна". Що відомо про майбутні контакти США і РФ щодо війни в Україні

М'яч на боці Путіна

Під час учорашніх переговорів у Джидді Україна погодилася на ідею США про припинення вогню на 30 днів. Йдеться про перемир'я в морі, в небі і по всій лінії фронту. Терміни перемир'я можуть бути продовжені. Але для того, щоб перемир'я почало діяти, потрібна згода Кремля.

"Сполучені Штати повідомлять Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", - йдеться в тексті спільної заяви.

Крім того, на переговорах Україна і США погодилися визначити склад делегацій і негайно почати переговори для досягнення стійкого миру. І знову ж таки, США зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії.

Говорячи про підсумки переговорів держсекретар Марко Рубіо зазначив, що м'яч тепер на боці Путіна. Цю думку озвучила й українська сторона, а також європейські партнери.

Наразі офіційної реакції Путіна на ідею про 30 днів тиші немає. При цьому напередодні переговорів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що США повідомлять Росії про підсумки переговорів з Україною. Сьогодні ж Пєсков заявив, що "Росія не хоче випереджати події і спочатку їй необхідно отримати інформацію від США". За його словами, РФ уважно вивчає заяви за підсумками переговорів США та України.

Водночас Reuters із посиланням на високопоставлене російське джерело повідомляє, що Путіну буде складно погодитися на ідею припинення вогню без обговорення умов і отримання будь-яких гарантій.

"Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді. У Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає", - сказало анонімне джерело.

Що відомо про контакти США і РФ

Учора ввечері на результати переговорів також відреагував президент США Дональд Трамп. Він висловив сподівання, що Путін погодиться на перемир'я.

"Сподіваюся, він також погодиться (на припинення вогню - ред.), і це буде 75% усього шляху. Решта - це узгодження документа, обговорення позицій на землі тощо", - заявив Трамп.

Трамп також анонсував зустріч американців із РФ найближчими днями і заявив, що й сам поговорить із Путіним цього тижня.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що цього тижня зустрітися з Путіним планує спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Переговори в Саудівській Аравії

Як відомо, вчора в Джидді відбулися переговори України та США. Делегації спілкувалися 8 годин і як результат - Україна погодилася на 30 днів тиші, США відновили військову допомогу та обмін розвідданими, а угоду щодо рідкісноземів все ж буде підписано. Детальніше про результати переговорів у Саудівській Аравії - читайте в матеріалі РБК-Україна.