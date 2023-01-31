З лютого в частині регіонів України змінюються графіки відключень світла (список)

Вінниця та область

"Повідомляємо про зміну "годин відключень" діючого графіка погодинних вимкнень електроенергії (ГПВ). Зміна відбудеться з 01.02.2023 року", - йдеться в повідомленні "Вінницяобленерго".

Суми та область

В регіоні оновлено графік відключень світла на лютий.

"Звертаємо вашу увагу, що у графіку на лютий режим +4/-2 діятиме з 20.00 до 08.00, тобто кількість годин зі світлом у вечірній час збільшиться. Водночас з 08.00 до 20.00 діятиме режим -4/+2", - повідомляють в "Світло Сумщина".

Івано-Франківськ

В місті будинки, що живляться від ліній з котельнями, матимуть окремий графік.

Так, з 1 лютого в Івано-Франківську міські котельні та будинки, що з ними на одних електролініях вимикатимуть.

"Таке рішення енергетики прийняли разом із владою міста, щоб забезпечити дотримання лімітів без надмірних вимкнень, враховуючи зниження температури та ріст споживання", - пише "Прикарпаттяобленерго".

Отже:

котельні та прилеглі будинки вимикатимуть дистанційно за новою чергою – 4.3. Їх виведуть у графік 8 на 4, і години вимкнень будуть сталими: з 09:00 до 13:00 та з 21:00 по 01:00;

години були погоджені із представниками міської влади, які вибрали оптимальні періоди для того, щоб теплопостачання було безперервним.

Хмельницький та область

Графік погодинних відключень в області буде оптимізовано з 1 лютого.

"Діятиме оптимізований Графік з 01.02.2023 року. Для рівномірного та справедливого розподілу електричної енергії він змінюватиметься щотижня", - йдеться в повідомленні "Хмельницькобленерго".

Чернівці та область

В регіоні також буде діяти оновлений графік.

"Тепер в ньому будуть відображатися години гарантованого включення електроенергії (зелені клітинки) та години, коли ваші оселі будуть точно знеструмлені (позначені червоним кольором)", - йдеться в повідомленні "Чернівціобленерго".