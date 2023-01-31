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З лютого в частині регіонів України змінюються графіки відключень світла (список)

Фото: з лютого в частині регіонів України змінюються графіки відключень світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З середи, 1 лютого, у частині регіонів України запроваджують нові графіки відключень світла. Найчастіше це оптимізація графіків, які діяли до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обленерго.

Вінниця та область

"Повідомляємо про зміну "годин відключень" діючого графіка погодинних вимкнень електроенергії (ГПВ). Зміна відбудеться з 01.02.2023 року", - йдеться в повідомленні "Вінницяобленерго".

Суми та область

В регіоні оновлено графік відключень світла на лютий.

"Звертаємо вашу увагу, що у графіку на лютий режим +4/-2 діятиме з 20.00 до 08.00, тобто кількість годин зі світлом у вечірній час збільшиться. Водночас з 08.00 до 20.00 діятиме режим -4/+2", - повідомляють в "Світло Сумщина".

Івано-Франківськ

В місті будинки, що живляться від ліній з котельнями, матимуть окремий графік.

Так, з 1 лютого в Івано-Франківську міські котельні та будинки, що з ними на одних електролініях вимикатимуть.

"Таке рішення енергетики прийняли разом із владою міста, щоб забезпечити дотримання лімітів без надмірних вимкнень, враховуючи зниження температури та ріст споживання", - пише "Прикарпаттяобленерго".

Отже:

  • котельні та прилеглі будинки вимикатимуть дистанційно за новою чергою – 4.3. Їх виведуть у графік 8 на 4, і години вимкнень будуть сталими: з 09:00 до 13:00 та з 21:00 по 01:00;
  • години були погоджені із представниками міської влади, які вибрали оптимальні періоди для того, щоб теплопостачання було безперервним.

Хмельницький та область

Графік погодинних відключень в області буде оптимізовано з 1 лютого.

"Діятиме оптимізований Графік з 01.02.2023 року. Для рівномірного та справедливого розподілу електричної енергії він змінюватиметься щотижня", - йдеться в повідомленні "Хмельницькобленерго".

Чернівці та область

В регіоні також буде діяти оновлений графік.

"Тепер в ньому будуть відображатися години гарантованого включення електроенергії (зелені клітинки) та години, коли ваші оселі будуть точно знеструмлені (позначені червоним кольором)", - йдеться в повідомленні "Чернівціобленерго".

  • Важливо! Години заживлення і відключення будуть незмінні для кожної групи упродовж кількох наступних днів.

Як повідомлялося, по всій Україні перенесли так звані "дні без відключення світла". Енергетики не проводитимуть виміри споживання через велике навантаження.

За даними "Укренерго" на 31 січня в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит.

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Укренерговідключеня світла