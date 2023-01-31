С февраля в части регионов Украины меняются графики отключений света (список)

Винница и область

"Сообщаем об изменении "часов отключений" действующего графика почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Изменение произойдет с 01.02.2023 года", - говорится в сообщении "Винницаоблэнерго".

Сумы и область

В регионе обновлен график отключений света на февраль.

"Обращаем ваше внимание, что в графике на февральский режим +4/-2 будет действовать с 20.00 до 08.00, то есть количество часов со светом в вечернее время увеличится. В то же время с 08.00 до 20.00 будет действовать режим -4/+2", - сообщают в "Свет Сумщина".

Ивано-Франковск

В городе дома, питающиеся от линий с котельными, будут иметь отдельный график.

Так, с 1 февраля в Ивано-Франковске городские котельные и дома, которые с ними на одних электролиниях будут выключать.

"Такое решение энергетики приняли вместе с властями города, чтобы обеспечить соблюдение лимитов без чрезмерных отключений, учитывая снижение температуры и рост потребления", - пишет "Прикарпатьеоблэнерго"

Итак:

котельные и близлежащие дома будут выключать дистанционно в новую очередь – 4.3. Их выведут в график 8 на 4, и часы отключений будут постоянными: с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 01:00;

часы были согласованы с представителями городских властей, которые выбрали оптимальные периоды для того, чтобы теплоснабжение было непрерывным.

Хмельницкий и область

График почасовых отключений в области будет оптимизирован с 1 февраля.

"Действовать оптимизированный График с 01.02.2023 года. Для равномерного и справедливого распределения электрической энергии он будет меняться еженедельно", - говорится в сообщении "Хмельницкоблэнерго".

Черновцы и область

В регионе также будет действовать обновленный график.

"Теперь в нем будут отображаться часы гарантированного включения электроэнергии (зеленые ячейки) и часы, когда ваши дома будут точно обесточены (обозначены красным цветом)", - говорится в сообщении "Черновцыоблэнерго".