UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лютий розпочнеться зміною погоди. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лютий в Україні розпочнеться зміною погоди. Температура повітря поки що суттєво не зміниться, однак у низці областей завтра очікуються дощі з переходом у мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра із північного заходу Європи до України прийдуть атмосферні фронти далекого скандинавського циклону Margrit, які принесуть:

  • на захід - дощі;
  • на північ - дощ з переходом у мокрий сніг;
  • на центр - дощ з переходом у мокрий сніг у Вінницькій області.

У східних областях, більшості центральних та в південній частині істотні опади завтра малоймовірні.

Вітер буде західних напрямків, поривчастий, на заході та півночі можливо сильний, до 15-18 м/с.

Температура повітря поки що суттєво не змінюється. Найближчої ночі від 3 градусів морозу до +2 тепла, впродовж дня +1+7 градусів.

Надалі в Україні переважатиме волога, проте нехолодна погода з невеликими коливаннями температури повітря, буде вітряно.

Погода у Києві

У Києві 1 лютого значну частину доби опадів не передбачається, збільшиться хмарність, ввечері пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

Найближчої ночі у столиці близько нуля, вдень у четвер +3+5 градусів.

Якою буде погода в Україні у лютому

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода на день