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Лютий розпочнеться зміною погоди. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра

Україна, Середа 31 січня 2024 13:21
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Лютий розпочнеться зміною погоди. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лютий в Україні розпочнеться зміною погоди. Температура повітря поки що суттєво не зміниться, однак у низці областей завтра очікуються дощі з переходом у мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра із північного заходу Європи до України прийдуть атмосферні фронти далекого скандинавського циклону Margrit, які принесуть:

  • на захід - дощі;
  • на північ - дощ з переходом у мокрий сніг;
  • на центр - дощ з переходом у мокрий сніг у Вінницькій області.

У східних областях, більшості центральних та в південній частині істотні опади завтра малоймовірні.

Лютий розпочнеться зміною погоди. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра

Вітер буде західних напрямків, поривчастий, на заході та півночі можливо сильний, до 15-18 м/с.

Температура повітря поки що суттєво не змінюється. Найближчої ночі від 3 градусів морозу до +2 тепла, впродовж дня +1+7 градусів.

Надалі в Україні переважатиме волога, проте нехолодна погода з невеликими коливаннями температури повітря, буде вітряно.

Погода у Києві

У Києві 1 лютого значну частину доби опадів не передбачається, збільшиться хмарність, ввечері пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

Найближчої ночі у столиці близько нуля, вдень у четвер +3+5 градусів.

Якою буде погода в Україні у лютому

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми.

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