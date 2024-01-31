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Февраль начнется изменением погоды. Синоптик дала прогноз в Украине на завтра

Украина, Среда 31 января 2024 13:21
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Февраль начнется изменением погоды. Синоптик дала прогноз в Украине на завтра Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Февраль в Украине начнется изменением погоды. Температура воздуха пока еще не изменится, однако в ряде областей завтра ожидаются дожди с переходом в мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра с северо-запада Европы в Украину придут атмосферные фронты далекого скандинавского циклона Margrit, которые принесут:

  • к западу - дожди;
  • на север - дождь с переходом в мокрый снег;
  • на центр - дождь с переходом в мокрый снег в Винницкой области.

В восточных областях, большинстве центральных и южной части существенные осадки завтра маловероятны.

Февраль начнется изменением погоды. Синоптик дала прогноз в Украине на завтра

Ветер будет западный, порывистый, на западе и севере возможно сильный, до 15-18 м/с.

Температура воздуха пока существенно не меняется. В ближайшую ночь от 3 градусов мороза до +2 тепла, в течение дня +1+7 градусов.

В дальнейшем в Украине будет преобладать влага, однако нехолодная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха будет ветреной.

Погода в Киеве

В Киеве 1 февраля значительная часть суток осадков не ожидается, увеличится облачность, вечером пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

В ближайшую ночь в столице около нуля, днем в четверг +3+5 градусов.

Какая будет погода в Украине в феврале

Средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градусов выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, что в пределах нормы.

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