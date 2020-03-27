Люстрированный прокурор Киева обжалует отмену своего восстановления

Люстрированный прокурора Киева Сергей Юлдашев обжалует решение генерального прокурора Ирины Венедиктовой об отмене решения о его восстановлении в должности. Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Соответствующее заявление от Юлдашева поступило в Окружной административный суд Киева.

"Сергей Юлдашев просит суд приостановить действие приказа Генерального прокурора, датированный 23 марта 2020, которым отменен приказ о его назначении прокурором Киева", - говорится в сообщении.

Также он подал в суд административный иск, в котором просит признать решение Венедиктовой об отмене приказа о его восстановлении незаконным.

"Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и вопрос об открытии производства по данному административному делу", - сообщили в ОАСК.

Напомним, 23 марта генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о восстановлении люстрированного прокурора Киева Сергея Юлдашева.

Юлдашев приступил к выполнению обязанностей 10 марта после того, как Днепропетровский окружной административный суд восстановил его в должности 25 февраля. В дальнейшем генпрокурор подписал приказ о назначении прокурором Киева.

Отметим, Юлдашев был уволен в 2015 году по результатам люстрационной проверки. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.