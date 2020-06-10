Люстрированный чиновник снова возглавил ГСЧС Закарпатской области

Фото: Мирослав Щербей (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Щербей по решению суда восстановился в должности

Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области возглавил Мирослав Щербей. Примечательно, что в 2015 он попал под люстрацию и был уволен с этой должности.

О назначении Щербея сообщила пресс-служба управления ГСЧС Закарпатской области в Facebook.

Сообщается, что сегодня директор Департамента персонала ГСЧС Украины Александр Доценко представил Щербея как начальника управления в Закарпатской области.

При этом речь идет не о назначении, а о восстановлении в должности. Как пишут местные СМИ, Закарпатский областной административный суд отменил приказ от 1 июля 2015 об увольнении Щербея и постановил восстановить его со 2 июля 2015. Он был уволен по закону о люстрации. До Революции Достоинства был активным функционером Партии регионов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что после нового закона о люстрации Министерство юстиции прогнозирует выплату компенсаций люстрированным чиновникам, а не восстановление в должностях.

Ранее также сообщалось, что суд восстановил в должности люстрированного зампрокурора Сумской области и постановил выплатить ему всю заработную плату за время вынужденного прогула.

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Автор: РБК-Украина