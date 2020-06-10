ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Люструвати чиновник знову став головним рятувальником у Закарпатській області

Новини » Політика     10.06.2020 - 16:38
Люструвати чиновник знову став головним рятувальником у Закарпатській області
Фото: Мирослав Щербей (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Щербей за рішенням суду поновився на посаді

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області очолив Мирослав Щербей. Примітно, що у 2015 він потрапив під люстрацію і був звільнений з цієї посади.

Про призначення Щербея повідомила прес-служба управління ДСНС Закарпатської області у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні директор Департаменту персоналу ДСНС України Олександр Доценко представив Щербея як начальника управління у Закарпатській області.

При цьому мова йде не про призначення, а про поновлення на посаді. Як пишуть місцеві ЗМІ, Закарпатський обласний адміністративний суд скасував наказ від 1 липня 2015 про звільнення Щербея і постановив поновити його з 2 липня 2015. Він був звільнений за законом про люстрацію. До Революції Гідності був активним функціонером Партії регіонів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що після нового закону про люстрацію Міністерство юстиції прогнозує виплату компенсацій люстрованим чиновникам, а не відновлення на посадах.

Раніше також повідомлялося, що суд відновив на посаді люстрованого заступника прокурора Сумської області та постановив виплатити йому всю заробітну плату за час вимушеного прогулу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України люстрацияДСНСЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся