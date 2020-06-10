Люструвати чиновник знову став головним рятувальником у Закарпатській області

Фото: Мирослав Щербей (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Щербей за рішенням суду поновився на посаді

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області очолив Мирослав Щербей. Примітно, що у 2015 він потрапив під люстрацію і був звільнений з цієї посади.

Про призначення Щербея повідомила прес-служба управління ДСНС Закарпатської області у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні директор Департаменту персоналу ДСНС України Олександр Доценко представив Щербея як начальника управління у Закарпатській області.

При цьому мова йде не про призначення, а про поновлення на посаді. Як пишуть місцеві ЗМІ, Закарпатський обласний адміністративний суд скасував наказ від 1 липня 2015 про звільнення Щербея і постановив поновити його з 2 липня 2015. Він був звільнений за законом про люстрацію. До Революції Гідності був активним функціонером Партії регіонів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що після нового закону про люстрацію Міністерство юстиції прогнозує виплату компенсацій люстрованим чиновникам, а не відновлення на посадах.

Раніше також повідомлялося, що суд відновив на посаді люстрованого заступника прокурора Сумської області та постановив виплатити йому всю заробітну плату за час вимушеного прогулу.

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Автор: РБК-Україна