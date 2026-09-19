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У Люксембурзі призупиняли роботу аеропорту через невідомі дрони

17:49 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Валерія Абабіна
Фото: Аеропорт (Getty Images)

Рейси зупиняли ввечері 18 вересня з міркувань безпеки. Наразі аеропорт Люксембурга відновив польоти після тимчасового призупинення роботи через невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аеропорт Люксембурга та Reuters.

Аеропорт Люксембурга відновив польоти після того, як увечері 18 вересня їх тимчасово призупинили через виявлення невідомих безпілотників поблизу аеродрому, а згодом і над ним.

Роботу зупиняли як запобіжний захід - задля безпеки пасажирів, екіпажів, персоналу аеропорту та повітряних суден.

В аеропорту додали, що продовжують стежити за ситуацією у координації з органами влади, службами повітряного руху та авіакомпаніями. Після відновлення роботи можливі затримки й збої, поки перевізники повертаються до звичайного розкладу.

За інформацією Reuters прем'єр-міністр Люк Фріден заявив журналістам у суботу, що його країна «зіткнулася з чимось новим для Люксембургу – присутністю потенційно більших дронів у повітряному просторі Люксембургу».

«Ми спостерігали це протягом останніх кількох днів, що призвело до вжиття запобіжного заходу минулої ночі», – сказав він.

Фріден провів зустріч із групою міністрів та відповідними органами влади.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня, в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.

Пізніше Die Zeit повідомило, що FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - там, де розташовані паливні баки.

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ЛюксембургДрони