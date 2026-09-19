В Люксембурге приостанавливали работу аэропорта из-за неизвестных дронов

Аэропорт Люксембурга возобновил полеты после того, как вечером 18 сентября их временно приостановили из-за обнаружения неизвестных беспилотников вблизи аэродрома, а затем и над ним.

Работу останавливали как меру пресечения - для безопасности пассажиров, экипажей, персонала аэропорта и воздушных судов.

В аэропорту добавили, что продолжают следить за ситуацией в координации с органами власти, службами воздушного движения и авиакомпаниями. После возобновления работы возможны задержки и сбои, пока перевозчики возвращаются к обычному расписанию.

По информации Reuters премьер-министр Люк Фриден заявил журналистам в субботу, что его страна «столкнулась с чем-то новым для Люксембурга – присутствием потенциально больших дронов в воздушном пространстве Люксембурга».

«Мы наблюдали это в течение последних нескольких дней, что привело к принятию меры пресечения минувшей ночью», – сказал он.

Фриден провел встречу с группой министров и соответствующими органами власти.