В Люксембурге приостанавливали работу аэропорта из-за неизвестных дронов

Рейсы останавливали вечером 18 сентября из соображений безопасности. В настоящее время аэропорт Люксембурга возобновил полеты после временной приостановки работы из-за неизвестных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аэропорт Люксембурга и Reuters.
Аэропорт Люксембурга возобновил полеты после того, как вечером 18 сентября их временно приостановили из-за обнаружения неизвестных беспилотников вблизи аэродрома, а затем и над ним.
Работу останавливали как меру пресечения - для безопасности пассажиров, экипажей, персонала аэропорта и воздушных судов.
В аэропорту добавили, что продолжают следить за ситуацией в координации с органами власти, службами воздушного движения и авиакомпаниями. После возобновления работы возможны задержки и сбои, пока перевозчики возвращаются к обычному расписанию.
По информации Reuters премьер-министр Люк Фриден заявил журналистам в субботу, что его страна «столкнулась с чем-то новым для Люксембурга – присутствием потенциально больших дронов в воздушном пространстве Люксембурга».
«Мы наблюдали это в течение последних нескольких дней, что привело к принятию меры пресечения минувшей ночью», – сказал он.
Фриден провел встречу с группой министров и соответствующими органами власти.
Напомним, в ночь на 5 августа, в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.
Позже Die Zeit сообщило, что FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета – там, где расположены топливные баки.