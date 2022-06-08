Люксембург заморозил российские активы на 4,3 млрд евро

Люксембург заморозил активы на сумму почти 4,3 миллиарда евро в связи с санкциями ЕС в ответ на нападение России на Украину.

Об этом заявил министр финансов Люксембурга Юрико Бакес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

По его словам, были заморожены российские банковские депозиты и ценные бумаги.

Кроме того, власти выявили компании, зарегистрированные в коммерческом регистре, в отношении которых фигурируют лица, внесенные в санкционные списки ЕС. На данный момент известны имена более 90 человек и около 1100 компаний и организаций.

Люксембург является одним из важнейших международных финансовых центров со 125 международными банками и, по данным национального финансового агентства LFF, крупнейшим европейским торговым центром для инвестиционных фондов.