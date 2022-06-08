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Люксембург заморозил российские активы на 4,3 млрд евро

Фото: министр финансов Люксембурга Юрико Бакес (flickr.com/aldeparty)
Автор: Валерия Полищук

Люксембург заморозил активы на сумму почти 4,3 миллиарда евро в связи с санкциями ЕС в ответ на нападение России на Украину.

Об этом заявил министр финансов Люксембурга Юрико Бакес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

По его словам, были заморожены российские банковские депозиты и ценные бумаги.

Кроме того, власти выявили компании, зарегистрированные в коммерческом регистре, в отношении которых фигурируют лица, внесенные в санкционные списки ЕС. На данный момент известны имена более 90 человек и около 1100 компаний и организаций.

Люксембург является одним из важнейших международных финансовых центров со 125 международными банками и, по данным национального финансового агентства LFF, крупнейшим европейским торговым центром для инвестиционных фондов.

Ранее сообщалось, что страны ЕС в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около 23 млрд евро.

Кроме того, Австрия заморозила четверть миллиарда евро олигархов РФ.

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