Люксембург заморозив російські активи на 4,3 млрд євро

Люксембург заморозив активи на суму майже 4,3 мільярда євро у зв'язку з санкціями ЄС у відповідь на напад Росії на Україну.
Про це заявив міністр фінансів Люксембургу Юріко Бакес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.
За його словами, були заморожені Російські банківські депозити та цінні папери.
Крім того, влада виявила компанії, зареєстровані в комерційному регістрі, щодо яких фігурують особи, внесені в санкційні списки ЄС. На цей час відомі імена понад 90 осіб і близько 1100 компаній і організацій.
Люксембург є одним з найважливіших міжнародних фінансових центрів зі 125 міжнародними банками і, за даними національного фінансового агентства LFF, найбільшим європейським торговим центром для інвестиційних фондів.
Раніше повідомлялося, що країни ЄС в рамках санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму близько 23 млрд євро.
Крім того, Австрія заморозила чверть мільярда євро олігархів РФ.