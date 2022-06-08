Люксембург заморозив російські активи на 4,3 млрд євро

Люксембург заморозив активи на суму майже 4,3 мільярда євро у зв'язку з санкціями ЄС у відповідь на напад Росії на Україну.

Про це заявив міністр фінансів Люксембургу Юріко Бакес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

За його словами, були заморожені Російські банківські депозити та цінні папери.

Крім того, влада виявила компанії, зареєстровані в комерційному регістрі, щодо яких фігурують особи, внесені в санкційні списки ЄС. На цей час відомі імена понад 90 осіб і близько 1100 компаній і організацій.

Люксембург є одним з найважливіших міжнародних фінансових центрів зі 125 міжнародними банками і, за даними національного фінансового агентства LFF, найбільшим європейським торговим центром для інвестиційних фондів.