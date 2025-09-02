Люксембург виділить гроші на закупівлю американської зброї для України, - прем'єр

Люксембург приєднається до програми закупівлі американської зброї для України. Країна готова виділити на це кошти.

Про це заявив прем'єр Люксембургу Люк Фріден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Він зазначив, що Люксембург вирішив приєднатися до механізму PURL. Таким чином учасників програми, в рамках якої для України купують американську зброю, буде вже дев'ять.

Фріден підкреслив, що Люксембург не планує покривати весь пакет для України на 500 мільйонів доларів самотужки і має намір знайти партнерів. При цьому прем'єр-міністр не розкрив, яку саме суму готова внести країна.

"Ми профінансуємо пакет спільно з іншими країнами, які нам ще належить визначити, пакет уже доступного озброєння, в основному американського, який ми надамо Україні", - додав він.

Слід зазначити, що Бельгія нещодавно повідомила про виділення 100 мільйонів євро, а Канада (500 млн доларів), Німеччина (500 млн доларів) і Литва (30 млн доларів) уже внесли свої кошти в механізм PURL у серпні.

Крім того, Нідерланди раніше влітку пообіцяли оплатити повний пакет на 500 мільйонів доларів, тоді як Данія, Норвегія та Швеція заявили про намір спільно профінансувати ще один транш на таку саму суму.

Фінляндія і Велика Британія також виявили інтерес до цієї ініціативи, але поки що не оголосили розміри можливих вкладів.