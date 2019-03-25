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Люксембург - Україна: де дивитися матч

Новини » Спорт    25.03.2019 - 15:01
Люксембург - Україна: де дивитися матч
Фото: Люксембург - Україна (facebook.com/UaNationalFootball)

Де і коли почнеться другий поєдинок відбору до Євро-2020

Збірна України проти команди Люксембургу проведе другий матч відбору на Євро-2020. На думку букмекерів, "синьо-жовті" є беззаперечними фаворитами зустрічі. На старті відбору команда Шевченка не програла чинному чемпіону Європи.

25 березня 21:45
Люксембург, стадіон "Жозі Бартель"

 

Матч Люксембург - Україна відбудеться 25 березня в місті Люксембург на стадіоні "Жозі Бартель". Стартовий свисток позвучить о 21:45 за київським часом. Онлайн у прямому ефірі на території України можна дивитися на телеканалах "Футбол 1" та ТРК "Україна".

Окрім того, о 20:30 на футбольному телеканалі вийде програма "Головна команда", де ведучий і футбольні експерти безпосередньо з місця подій підготують глядача до поєдинку, а після фінального свистка докладно проаналізують гру команди.

Нагадаємо, другий поєдинок національної комнади України у відборі до Євро-2020 проти команди Люксембургу судитиме фінська бригада арбітрів.

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