Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Правительство Люксембурга первым внедрило бесплатную сеть общественного транспорта. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что таким образом правительство пытается уменьшить загруженность дорог.

Общественный транспорт стал бесплатным с субботы 29 февраля.

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться исключительно за счет налогоплательщиков.

Напомним, в КГГА предупредили о резком росте цен на парковку в столице. Тариф за парковку в центральной части Киева планируют увеличить до 50 гривен за час.

В ведомстве отметили, что это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

РБК-Украина писало, что в Киеве в общественном транспорте ежедневно проводят дезинфекцию для предотвращения заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями.