Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом

Уряд Люксембургу першим впровадив безкоштовну мережу громадського транспорту. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що таким чином уряд намагається зменшити завантаженість доріг.

Громадський транспорт став безкоштовним з суботи 29 лютого.

Для поїздки на автобусі, трамваї або поїзді більше не треба буде купувати квиток: буде достатньо мати при собі посвідчення особи державного зразка. Тим часом, відзначається, що в поїздах все ж залишиться перший клас, місця в якому будуть платними.

Забезпечення роботи громадського транспорту в Люксембурзі буде здійснюватися виключно за рахунок платників податків.

Нагадаємо, у КМДА попередили про різке зростання цін на парковку у столиці. Тариф за парковку у центральній частині Києва планують збільшити до 50 гривень за годину.

У відомстві зазначили, що це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто неподалік від метро та пересуватися містом на громадському транспорті.

Також РБК-Україна писало, що у Києві в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію для запобігання захворювання грипом і гострими респіраторними захворюваннями.