ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КГГА предупредили о резком росте цен на парковку

Новости » Общество     21.01.2020 - 16:05
В КГГА предупредили о резком росте цен на парковку
Фото: парковка (Виталий Носач/РБК-Украина)

В КГГА заявили о росте количества автомобилей в Киеве ежегодно

Тариф за парковку в центральной части Киева планируют увеличить до 50 гривен в час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальника управления (инспекции) по парковке Киевской горгосадминистрации Дмитрия Рахматуллина.

Он отметил, что последний раз тарифы менялись в 2016 году.

В КГГА предупредили о резком росте цен на парковку

"Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки. Замечу, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно - как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы", - написал представитель КГГА.

По его словам, это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Рахматуллин подчеркнул, что с каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. В частности, в 2019 году количество автомобилей выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичным парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест... Сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую ​​автомобилизации. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем", - отметил чиновник.

Напомним, осенью 2018 года в Украине право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили получили не только полицейские, но и инспектора по парковке.

Как писало РБК-Украина, в июле в Киеве начали штрафовать водителей правонарушителей за нарушение правил парковки.

В центре Киева образовалась пробка из-за ДТП В Киеве горит многоэтажка, жителей эвакуируют
Новости Украины Киев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь