В КГГА предупредили о резком росте цен на парковку

Фото: парковка (Виталий Носач/РБК-Украина)

В КГГА заявили о росте количества автомобилей в Киеве ежегодно

Тариф за парковку в центральной части Киева планируют увеличить до 50 гривен в час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальника управления (инспекции) по парковке Киевской горгосадминистрации Дмитрия Рахматуллина.

Он отметил, что последний раз тарифы менялись в 2016 году.

"Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки. Замечу, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно - как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы", - написал представитель КГГА.

По его словам, это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Рахматуллин подчеркнул, что с каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. В частности, в 2019 году количество автомобилей выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичным парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест... Сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую ​​автомобилизации. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем", - отметил чиновник.

Напомним, осенью 2018 года в Украине право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили получили не только полицейские, но и инспектора по парковке.

Как писало РБК-Украина, в июле в Киеве начали штрафовать водителей правонарушителей за нарушение правил парковки.