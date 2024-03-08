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Люксембург приєднався до ініціативи Чехії щодо постачання Україні боєприпасів

П'ятниця 08 березня 2024 15:14
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Люксембург приєднався до ініціативи Чехії щодо постачання Україні боєприпасів Архівне фото: Люксембург приєднався до ініціативи Чехії щодо постачання Україні боєприпасів (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитро Браславський

Люксембург приєднається до чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Люксембургу Юріко Бакес.

"Люксембург приєднується до чеської ініціативи щодо артилерійських боєприпасів на підтримку Міноборони України", - йдеться в заяві.

Міністр заявила, що це буде частиною їхніх спільних зусиль з надання Україні таких необхідних можливостей.

Вони необхідні для боротьби з російським агресором.

Ініціатива Чехії

В середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. До збору, ініційованого Чеською Республікою, приєднаються ще 18 країн. Зокрема, до списку увійшла і Латвія.

При цьому, нещодавно видання Bloomberg писало, що союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

Водночас наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський Союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

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