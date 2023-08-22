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Люксембург та Чорногорія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Вівторок 22 серпня 2023 15:17
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Люксембург та Чорногорія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Люксембург та Чорногорія вирішили приєднатися до декларації "Великої сімки" щодо надання Україні гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Люксембург

"Я вдячний Люксембургу за те, що він приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки України", - йдеться у заяві.

Зеленський подякував Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, що ґрунтується на спільних демократичних ідеалах і спільних інтересах євроатлантичної сім'ї.

Чорногорія

"На зустрічі з президентом Яковом Мілатовичем подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - повідомив Зеленський.

За його словами, вони обговорили підтримку "формули миру" та підготовку до Глобального саміту миру.

Декларація G7

Нагадаємо, під час липневого саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі, країни "Великої сімки" вирішили підписати декларацію про гарантії безпеки для України.

Така ініціатива передбачає довгострокову підтримку нашої країни у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.

Вчора повідомлялось, що Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

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