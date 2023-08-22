Люксембург и Черногория присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Люксембург и Черногория решили присоединиться к декларации "Большой семерки" о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

Люксембург

"Я благодарен Люксембургу за то, что он присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, основанную на общих демократических идеалах и общих интересах евроатлантической семьи.

Черногория

"На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 по безопасности гарантий для Украины", - сообщил Зеленский.

По его словам, они обсудили поддержку "формулы мира" и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Декларация G7

Напомним, во время прошедшего в Вильнюсе июльского саммита НАТО страны "Большой семерки" решили подписать декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Такая инициатива предполагает долгосрочную поддержку нашей страны в области безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.

Вчера сообщалось, что Греция присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.