Люксембург и Черногория присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины
Люксембург и Черногория решили присоединиться к декларации "Большой семерки" о предоставлении Украине гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Люксембург
"Я благодарен Люксембургу за то, что он присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины", - говорится в заявлении.
Зеленский поблагодарил Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, основанную на общих демократических идеалах и общих интересах евроатлантической семьи.
Черногория
"На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 по безопасности гарантий для Украины", - сообщил Зеленский.
По его словам, они обсудили поддержку "формулы мира" и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Декларация G7
Напомним, во время прошедшего в Вильнюсе июльского саммита НАТО страны "Большой семерки" решили подписать декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Такая инициатива предполагает долгосрочную поддержку нашей страны в области безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.
Вчера сообщалось, что Греция присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.
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