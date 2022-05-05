Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро

“Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонительным вооружением стоимостью 50 млн евро", - заявил он.

При этом, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.

"Мы продолжим сотрудничать со всеми нашими партнерами для реагирования на глобальные последствия войны и учитывая дальнейшее восстановление Украины", - резюмировал Беттель.