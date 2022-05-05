Люксембург надав Україні зброю вартістю 50 млн євро

Люксембург уже передав українській стороні озброєння, загальна вартість якого сягає 50 мільйонів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттеля.
"На додачу до нашої гуманітарної допомоги Люксембург виділив загалом 100 млн євро для прийому біженців на національному рівні, а також підтримав українську армію оборонним озброєнням вартістю 50 млн євро", - заявив він.
При цьому з початку російського вторгнення Люксембург виділив також 3 млн євро гуманітарної допомоги Україні, а також поставив 50 тонн медичного та протипожежного обладнання.
"Ми продовжимо співпрацювати з усіма нашими партнерами для реагування на глобальні наслідки війни та з огляду на подальше відновлення України", - резюмував Беттель.
Нагадаємо, що Литва практично вичерпала свої ресурси щодо постачання військової допомоги Україні для відображення російської агресії. Тепер вона закуповуватиме зброю для Києва.
Також уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання Україні самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 із запасів Бундесверу. Берлін поставить сім систем броньованої артилерійської зброї.
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