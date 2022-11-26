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Люксембург передав Україні партію безпілотників: подробиці

Фото: Люксембург поставив в Україну партію безпілотників (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Люксембург передав Збройним силам України безпілотники Primoco One 150. Їх виготовляли у Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Люксембурга, яку приводить Army Recognition.

Міністерство зазначило, що країна передала Україні шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх було закуплено у рамках військової допомоги українським військовим після вторгнення РФ.

Безпілотник має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.

Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, що Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV.

Окрім броньовиків Люксембург передав українським військам 100 протитанкових комплексів NLAW та 15 військових наметів.

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