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Люксембург передал Украине партию бронированных машин скорой помощи

Новина українською →
Воскресенье 12 марта 2023 17:31
Люксембург передал Украине партию бронированных машин скорой помощи Фото: Люксембург передал Украине партию бронированных машин скорой помощи (facebook.com/RussianEmbassyBelgium
Автор: Елизавета Драбкина

Люксембург передал Украине 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Бельгии.

Отмечается, что уже в ближайшее время "скорые" отправят на линию фронта, где они будут спасать жизнь наших военных, которые защищают наше государство, а также гражданских, которые постоянно становятся жертвами российских атак.

Сообщается, что акция была реализована в рамках инициативы LUkraine Asbl "Ukraine is calling", которую поддержало посольство Украины в Бельгии и Люксембурге. Цель акции - собрать 10 млн евро для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

Отметим, что Люксембург уже потратил 16% своего оборонного бюджета на военную помощь Украине.

К тому же, в Люксембурге создали компанию, которая занимается закупкой снарядов для РСЗО "Град" и передает их для нужд ВСУ.

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