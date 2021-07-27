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Люксембург открылся для украинцев: условия въезда

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Люксембурга разрешили въезд украинцам с любой целью. Для посещения страны потребуется предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный COVID-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.

Отметим, въезд украинцам на территорию Люксембурга разрешен при соблюдении нескольких условий. В частности, владельцам биометрических загранпаспортов гражданина Украины, срок действия которых не превышает 6 месяцев. Также потребуется предоставить следующие документы:

  • подтвердить цель поездки;
  • финансовую состоятельность;
  • полис медицинского страхования, который признается в странах ЕС.

Кроме того, перед посадкой в самолет потребуется предоставить один из сертификатов:

  • о прививке от коронавируса вакцинами, признанными в ЕС, - AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna, (полностью вакцинированным человек считается после 14 дней с даты второго укола);
  • справку о выздоровлении, подтверждающую, что человек переболел коронавирусом и не нуждается в карантине;
  • отрицательный тест на коронавирус в электронном или бумажном виде, который сделан не позднее 72 часов до момента вылета самолета.

Напомним, 26 июля сразу три страны Евросоюза открылись для украинских туристов - Финляндия, Швеция и Португалия.

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туризмЛюксембургДмитрий Кулеба