Люксембург открылся для украинцев: условия въезда

Власти Люксембурга разрешили въезд украинцам с любой целью. Для посещения страны потребуется предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный COVID-тест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу
"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.
Отметим, въезд украинцам на территорию Люксембурга разрешен при соблюдении нескольких условий. В частности, владельцам биометрических загранпаспортов гражданина Украины, срок действия которых не превышает 6 месяцев. Также потребуется предоставить следующие документы:
Кроме того, перед посадкой в самолет потребуется предоставить один из сертификатов:
Напомним, 26 июля сразу три страны Евросоюза открылись для украинских туристов - Финляндия, Швеция и Португалия.