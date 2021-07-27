Люксембург відкрився для українців: умови в'їзду

Влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний COVID-тест.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу
"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав Кулеба.
Зазначимо, в'їзд українцям на територію Люксембургу дозволений при дотриманні декількох умов. Зокрема, власникам біометричних закордонних паспортів громадянина України, термін дії яких не перевищує 6 місяців. Також буде потрібно надати наступні документи:
Крім того, перед посадкою в літак потрібно надати один з сертифікатів:
Нагадаємо, 26 липня відразу три країни Євросоюзу відкрилися для українських туристів - Фінляндія, Швеція та Португалія.