Україна може і має перемогти у війні, - міністр оборони Люксембургу

Про це заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Варшавському безпековому форумі.

"Ми віримо, що Україна може і має перемогти у цій війні. Агресія Путіна та його спроби анексії територій іншої європейської держави сьогодні неприпустимі і ніколи не повинні мати місце у сучасній Європі", - зазначив Бауш.

За його словами, у Люксембурзі завжди були впевнені, що після утворення ЄС війни у Європі припиняться. Міністр оборони також зазначив, що Люксембург не міг залишатися осторонь і одразу вирішив надавати Україні допомогу у боротьбі з агресором.

"Це перший випадок в історії, коли моя країна витратила гроші на військову допомогу європейській державі. Ми передали Україні військову допомогу та летальну зброю на суму понад 72 мільйони євро", - наголосив Бауш.