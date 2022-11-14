Люксембург надав Україні обладнання для судової експертизи вартістю понад 1 млн євро

Люксембург надав Україні 30 портативних бездротових сканерів Artec Leo (вартістю понад 1 млн євро), високоточні калібрувальні набори і 5-річні ліцензії на програмне забезпечення Artec Studio для обробки і аналізу отриманих 3D-даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tageblatt .

Зазначається, що також планується надання 20 військових автомобілів.

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш заявив, що Люксембург рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України і зробив на цей час значні зусилля щодо поставок військового обладнання в Україну на суму 74 мільйони євро, що становить понад 16% від загального оборонного бюджету Люксембургу на 2022 рік.

"Однак наша допомога не обмежується лише військовою технікою. Ми також підтримуємо розслідування скоєних Росією військових злочинів для притягнення винних до відповідальності. Тому ми надаємо експертам сучасну люксембурзьку техніку, 30 3D-сканерів Artec Leo, які дуже допоможуть у зборі доказів військових злочинів", - додав він.

Заступниці директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталія Нестор уточнила, що мова йде про обладнання для судової експертизи.

"Надане сучасне обладнання дозволить українським експертам створювати високоточні 3D-моделі об'єктів та цифрові копії всіх наявних доказів для міжнародних судів. Потенційні сфери застосування цих 3D-моделей включають оцінку пошкоджень, аналіз малюнка плям крові, звіти про траєкторію кулі, документацію про розтин, презентації віртуальної реальності (VR), 3D-друковані докази і багато іншого", - зазначила Нестор.