Люксембург и Исландия передали Украине технику на 2 млн евро для улучшения связи в ВСУ
Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 миллиона евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Европейские партнеры передали Министерству обороны Украины средства, необходимые для улучшения связи украинских военных на фронте. В них вошли:
- 3 288 точек доступа различных моделей
- 500 маршрутизаторов
- 460 зарядных станций с солнечными панелями
- 872 телефона.
"Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения", - отметила по поводу поддержки заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Следует добавить, что это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 миллиона евро, а в феврале - на 7.5 миллиона евро.
Что известно об ИТ-коалиции
ИТ-коалиция - это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проводится в "формате Рамштайн. Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Минобороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.
Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.
Поддержка Украины Люксембургом и Исландией
Напомним, в прошлом году Люксембург также присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной с целью развития промышленного производства FPV-дронов в Украине и на Западе.
Также в июле прошлого года Украина и Великое Герцогство Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание состоялось в Вашингтоне.
В соглашении указано, что Люксембург будет оказывать военную поддержку Украине, как в сухопутной и воздушной, так и в киберелектромагнитной сферах. И продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках Миссии ЕС.
В свою очередь, Исландия в этом году уже перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 млн евро. Общий вклад страны в этот фонд составляет более 5,6 млн евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.