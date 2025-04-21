Люксембург и Исландия передали Украине технику на 2 млн евро для улучшения связи в ВСУ

Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 миллиона евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Европейские партнеры передали Министерству обороны Украины средства, необходимые для улучшения связи украинских военных на фронте. В них вошли:

3 288 точек доступа различных моделей

500 маршрутизаторов

460 зарядных станций с солнечными панелями

872 телефона.

"Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения", - отметила по поводу поддержки заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Следует добавить, что это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 миллиона евро, а в феврале - на 7.5 миллиона евро.

Что известно об ИТ-коалиции

ИТ-коалиция - это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проводится в "формате Рамштайн. Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Минобороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.

Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.

Поддержка Украины Люксембургом и Исландией

Напомним, в прошлом году Люксембург также присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной с целью развития промышленного производства FPV-дронов в Украине и на Западе.