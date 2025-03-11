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Ісландія виділила кошти на підтримку енергетики України

Вівторок 11 березня 2025 09:38
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Ісландія виділила кошти на підтримку енергетики України Ілюстративне фото: Ісландія виділила кошти на підтримку енергетики України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України більше 2 млн євро (2.17 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерство енергетики України.

Загальний внесок Ісландії до Фонду підтримки енергетики України становить більше 5,6 млн євро (6.09 млн доларів).

Протягом 2023 - 2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків. Кошти були направлені на закупівлю обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Кожен внесок партнерів до Фонду підтримки енергетики України має надзвичайно важливе значення. За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців", - заявив голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

Енергетика України

Росія веде цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України з осені 2022-го, використовуючи ракети, дрони-камікадзе й не тільки. Це призводить до пошкоджень електростанцій, підстанцій і ліній електропередач, викликаючи відключення світла, тепла та води в українських містах. Нещодавно терористи здійснили 17-ту комбіновану атаку на обʼєкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз".

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