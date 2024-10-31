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Людям в окупації погрожують не давати опалення, якщо вони не мають паспорт РФ, - ЦНС

Четвер 31 жовтня 2024 03:47
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Людям в окупації погрожують не давати опалення, якщо вони не мають паспорт РФ, - ЦНС Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Мешканці тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без тепла. Так буде, якщо вони не матимуть паспорт РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, місцеві колаборанти погрожують не давати тепло тим, хто не переуклав договір з постачальниками тепла. Однак для переукладання договору треба переоформити право власності на квартиру відповідно до законів Російської Федерації, а також мати російський паспорт.

Тобто, фактично тепло можна отримали лише за наявності документа РФ.

"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт РФ, адже не визнає право української нації на існування", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про всіх, хто допомогає тиснути на українців та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

"Ніхто не зможе уникнути покарання: ні під час війни, ні після", - резюмував ресурс.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Луганську так звана "влада" 17 жовтня запустила опалювальний сезон. Чиновники звітували про теплі батареї в школах і лікарнях.

Однак на ділі ситуація зовсім інша. У жодному із соціальних закладів батареї не гріють, а запуск місцевих котелень "влада" відклала щонайменше ще на три тижні.

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